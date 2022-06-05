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وزير التعليم يوجه رسالة مهة للطلاب قبل عقد امتحانات الثانوية العامة

شوقي: لن يسمح بالغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

كتب:

توفيق شعبان
09:28 م | الأحد 05 يونيو 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة عبر موقع الوزارة، واختيار مقرات اللجان الامتحانية، وإعداد خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية ضد فيروس كورونا قبل بداية الامتحانات بـ48 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

ووجه وزير التعليم، خلال حديثه لـ«الوطن»، رسالة عاجلة للطلاب قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بنحو 15 يوما حيث تعقد الامتحانات للمواد غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجاري، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، قائلا: «ذاكروا كويس واستعدوا جيدا للامتحانات وابتعدوا عن الشائعات، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستكون اختيارا من متعدد ولن تحتوي الامتحانات على أي أسئلة مقالية، وجميع الأسئلة ستكون مباشرة دون أى تعقيدات»، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

إلغاء النماذج الاسترشادية والإجابات النموذجية من قاموس التعليم

وعن مطالبة العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بتوفير نماذج استرشادية، قال شوقي، «قلنا كثيرا أننا ألغينا النماذج الامتحانية والإجابات النموذجية من قاموس التعليم المصري، ووضعنا منصات كبيرة بها مئات الأسئلة على ﺑﻨﻚ المعرفة المصري وقنوات مدرستنا ومنصة حصص مصر وهذا يكفي تماما، وتم إلغاء النماذج الاسترشادية والإجابات النوذجية من قاموس التعلم نهائيا».

كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات لضبط الغشاشين

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لضبط الطلاب الغشاشين، قائلا: «لن يسمح بالغش داخل لجان الامتحانات، وحال وجود محاضر غش سيتم تحويلها للنيابة العامة»، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

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