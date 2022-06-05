وزير التعليم يحسم جدل إتاحة نماذج استرشادية في الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تكرار طلب نماذج استرشادية في امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلًا: «قلنا كثيرًا إننا ألغينا النماذج الامتحانية والإجابات النموذجية من قاموس التعليم المصري، ووضعنا منصات كبيرة بها مئات الأسئلة على ﺑﻨﻚ المعرفة المصري وقنوات مدرستنا ومنصة حصص مصر وهذا يكفي تماما».

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لا يجب أن يتعلم الطلاب من أجل نوعية امتحان بعينها كما، وإنما كل هذه الأسئلة بخصوص شكل الامتحان تهدف إلى التحضير بشكل معين وبعضها يحاول استنباط طرق الغش.

وأكد الدكتور طارق شوقي: «كنا لا نسأل مثل هذه الأسئلة في زماننا وأتمنى أن نوجه الطلاب للتعلم فقط وإتقان المعرفة وعندها سيستطيعون الإجابة على أي شيء يواجهون به».

وأشار إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا وبنظام البابل شيت أي أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ولا تشمل أي أسئلة مقالية، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ الامتحانات سيتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشري؛ لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لافتًا إلى أنّه غير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي لأنه يتم تسليمه كتيب مفاهيم يغنيه عن ذلك.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن كتيب المفاهيم يتم طباعته من قبل وزارة التربية والتعليم، وغير مسموح للطالب بأخذه مع عقب الخروج من الامتحان أو حتى الكتابة عليه أثناء اللجنة الامتحانية.