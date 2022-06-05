وزير التعليم يحسم الجدل بشأن المواد خارج المجموع في الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تكرار الأسئلة من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول طبيعة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2022 سواء كانت بابل شيت أو أسئلة مقالية وكيفية الإجابة عليها، قائلًا: «يجب ألا يتعلم الطلاب من أجل نوعية امتحان وإنما كل هذه الأسئلة تهدف إلى التحضير بشكل معين وبعضها يحاول استنباط طرق الغش وهكذا».

أتمنى أن نوجه الطلاب للتعلم فقط

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «تعليمنا الجديد» عبر تطبيق «واتساب»: «كنا لا نسأل مثل هذه الأسئلة في زماننا وأتمنى أن نوجه الطلاب للتعلم فقط وإتقان المعرفة وعندها سوف يستطيعون الإجابة عن أى شىء يواجهون به».

أسئلة من غير المختصين

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الكثيرين في الآونة الأخيرة اعتادوا طرح أسئلة لا تنتهي في أمور فنية ليست من شأن غير المختصين ويسألون عن من يضع الامتحان ومن يصحح الامتحان وشكل الامتحان وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات وكل هذه أمور مستحدثة يجب أن تتوقف تمامًا.

ونوه بأن المؤسسة التعليمية فقط تدير الأمور الفنية والطلاب ينفذون التعليمات ويتعلمون وهو ما يسير عليه العالم كله.