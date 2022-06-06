محمد صبحي يعود للسينما بعد غياب 30 عاما: «هقدم رسالة خاصة»

أعلن الفنان محمد صبحي، عودته مرة أخرى للأعمال السينمائية بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما، وكان آخر أفلامه بطل من الصعيد الذي قدمه عام 1991، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.

محمد صبحي: بحضر لعمل جديد ومختلف

وقال الفنان محمد صبحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يعود إلى السينما مجددا خلال الفترة المقبلة، ويعلن عن كافة التفاصيل بعد الانتهاء من التحضيرات الأولية، قائلا: «بعد 30 سنة بحضر لعمل سينمائي جديد ومختلف».

وأكد الفنان محمد صبحي، أنه يعلم جيدا أن شكل السينما تغير الآن عما كان قبل 30 عاما، متابعا: «اخترت قصة مختلفة متمش تقديمها قبل كده وهقدمها بطريقتي من غير ما ألجأ للطرق اللي بتحصل دلوقتي، وتحمل قيمة ورسالة خاصة».

وأرجع ابتعاده عن السينما لمدة 30 عاما إلى أنه لا يريد أن يقدم عملا تجاريا لكي يحقق أرباحا فقط، لكنه يسعي دائما إلى تقديم عمل يحتوي على قيمة ورسالة خاصة.

يذكر أن فيلم بطل من الصعيد شارك فيه الفنان محمد صبحي، وسميرة صدقي وحسين الشربيني وحسن حسني وصبري عبد المنعم وعزة لبيب ومحمد عشماوي وميرفت الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.

آخر ظهور للفنان محمد صبحي

يذكر أن الفنان محمد صبحي تم تكريمه مؤخرا من قبل إدارة أوبرا المتروبوليتان الأمريكية، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.