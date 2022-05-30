المتروبوليتان الأمريكية تكرم محمد صبحي وتهديه البث المباشر لأوبرا «هاملت»

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم تكرم إدارة المتروبوليتان الأمريكية النجم الكبير محمد صبحي، وتهديه البث المباشر لأوبرا «هاملت»، للموسيقار العالمي «برات دين».

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم

يأتي هذا الإهداء تقديرا لجهود محمد صبحي المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية في مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية، وسوف يسبق البث المباشر عرض جزء من مسرحية «هاملت»، بطولة وإخراج محمد صبحي، ثم كلمة للنجم الكبير، وحوار معه حول مسيرته الفنية، والحدث تستقبله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في السادسة من مساء السبت 4 يونيه بالمسرح الصغير.

النجم الكبير محمد صبحي كُتب اسمه من قبل في الموسوعة البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية «هاملت»، بأسلوب مميز ومن منظور ورؤية جديدة، وكتب عنه 6 أسطر في الموسوعة ملخصها: «قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية مسرحية لنص شكسبير، هاملت، بتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل».

يسبق البث عرض أجزاء من مسرحية «هاملت» لمحمد صبحي

مسرحية «هاملت»، عُرضت في سبعينيات القرن العشرين، وهي من بطولة كوكبة من النجوم منهم محمد صبحي، نيفين رامز، هناء الشوربجى، أحمد ماهر، عماد رشاد، عبد الله إسماعيل، عبد المنعم عيسى، والإخراج المسرحي لمحمد صبحي، والإخراج التلفزيوني لنور الدمرداش.

مأساة «هاملت»، أمير الدنمارك هي مسرحية تراجيدية كتبها وليام شكسبير بين عامي 1599 و1602، وتقع أحداثها في الدنمارك، وتدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس الذي قتل أخاه واستولى على العرش، كما تزوج من أرملة أخيه، وهاملت هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم، وهي من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته.