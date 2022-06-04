تكريم الفنان محمد صبحي في دار الأوبرا بحضور وزيرة الثقافة.. اليوم

يستعد الفنان محمد صبحي مساء اليوم السبت الموافق 4 يونيو لتكريمه من قبل إدارة المتروبوليتان الأمريكية وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم وسيتم اهداؤه البث المباشر لأوبرا هاملت للموسيقار العالمي برات دين .

وستبدأ احتفالية تكريم الفنان محمد صبحي فى الساعة السادسة مساء على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بعرض جزء من مسرحية هاملت، بطولة وإخراج محمد صبحي .

تفاصيل تكريم الفنان محمد صبحي

وبعد عرض الجزء الخاص من المسرحية سيلقي الفنان محمد صبحي كلمة خاصة عن تكريمه وبعدها سيتم فتح حوار مفتوح معه للحديث عن كثير من الكواليس والأمور الفنية.

ويأتي هذا التكريم والإهداء تقديرا لجهود محمد صبحي المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية.

وسيحضر حفل التكريم وعرض المسرحية عدد من الفنانين الذين شاركوا محمد صبحي بطولة مسرحية «هاملت» ومنهم هناء الشوربجي وعماد رشاد وأحمد ماهر بالاضافة الى أعضاء فرقة استوديو الممثل الخاصة بالفنان صبحي.

تفاصيل مسرحية هاملت

يذكر أن مسرحية هاملت عرضت فى السبعينيات وهى من بطولة عدد كبير من الفنانين منهم محمد صبحى، نيفين رامز، هناء الشوربجى، أحمد ماهر ، عماد رشاد عبد الله إسماعيل ، عبد المنعم عيسى ، والإخراج المسرحى لمحمد صبحى، والإخراج التلفزيونى لنور الدمرداش.

مسرحية هاملت تدور قصتها حول انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس الذي قتل أخاه واستولى على العرش ، كما تزوج من أرملة أخيه، وهاملت هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم ، وهي من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته.