وفد «التنسيقية» يلتقي أعضاء الأمانة العامة للصحة النفسية بمستشفى العباسية

التقت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ، على رأس وفد من التنسيقية، أعضاء الأمانة العامة للصحة النفسية بمستشفى العباسية، وذلك تلبية لدعوة من الدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بالمستشفى.

منن عبد المقصود تستقبل وفد التنسيقية

واستقبل وفد التنسيقية الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأكدت عبد المقصود أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لصالح المرضى، كل في اختصاصه، طبقا للمنهجيات العلمية السليمة.

مشاكل إصدار التراخيص

‎وناقش الوفد مع أعضاء الأمانة العامة للصحة النفسية بمستشفى العباسية، مشاكل إصدار التراخيص لمصحات علاج الإدمان وتداعياتها، وتيسير الإجراءات للتوسع في إنشاء مراكز تأهيل تستوعب الفئات الأكثر احتياجا من المتعافين، وإمكانية اعتماد الدبلومات المعترفة دوليا في تأهيل المعالجين.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: زوسر تيتو ونيفين إسكندر، من أعضاء التنسيقية.