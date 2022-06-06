ماجدة الرومي تستعد لحفل غنائي لأول مرة في موسم جدة

أعلنت المطربة ماجدة الرومي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استعدادها لأول مرة لتقديم حفل غنائي في موسم الرياض.

ونشرت ماجدة الرومي البوستر الدعائي للحفل وعلقت علية قائلة: «ماجدة الرومي لأول مرة في جدة‏ ضمن حفلات ⁧‫موسم جدة‬⁩ 16 يونيو مسرح موسم جدة».

حفل ماجدة الرومي في موسم الرياض

وأحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي في مارس الماضي، حفلها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، على مسرح «محمد عبده ارينا»، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التي قدمتها عبر مسيرتها الفنية الحافلة.

ورفع الحفل شعار كامل العدد، وأثنى الشعب السعودي على الحفل، وتفاعل مع الفنانة ماجدة الرومي بالرقص والغناء.

ماجدة الرومي عن حفلها بموسم الرياض: سعيدة بوجودي

وأعربت الفنانة ماجدة الرومي خلال تدوينة عبر حسابها على «تويتر»عن سعادتها بمشاركتها لاول مره في موسم الرياض قائلة: «سعيدة بوجودي في الرياض التي حكوا كثيرًا عن جمالها، وطيبة أهلها وخيرها، وهذه مناسبة ألتقي بكم إن شاء الله، والله يعطيني النعمة للتعبير عن مدى محبتي الكبيرة لكم، وتكون حفلة لا تُنسى».

ماجدة الرومي بمهرجان الموسيقى العربية

وشاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، العام الماضي ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وقدمت الرومي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها تصل إلى أكثر من 20 أغنية، من بينهم أغنيات من التراث القديم، وأغنيات وطنية لمصر.