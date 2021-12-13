في عيد ميلاد «السيدة» عاشقة مصر.. ماجدة الرومي أيقونة الغناء العربي

يحتفل العالم العربي، اليوم، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، أحد أهم فنانات ومطربات الوطن العربي عبر تاريخه، والتى تعد حاليا رمزا وأيقونة للأغنية الوطنية والإنسانية بالوطن العربي.

ماجدة الرومي ابنة أسرة فنية.. والدها اكتشف فيروز

ولدت ماجدة الرومي وترعرعت في أسرة فنية، فوالدها الموسيقار حليم الرومي، مكتشف أسطورة الغناء العربية فيروز، وبدأت مشوارها الفني وعمرها 18 عاما، في العام 1974، حيث وقفت أمام لجنة تحكيم برنامج «ستوديو الفن»، وهي تشدو «يا طيور» للفنانة أسمهان.

قدمت ماجدة الرومي ما يقرب من 13 ألبوما غنائيا، وأكثر من 45 أغنية منفردة، بينما شاركت بالتمثيل في فيلم «عودة الأبن الضال» للمخرج يوسف شاهين في العام 1976، ومن خلال العلاقة المميزة التي جمعتها بالمخرج الراحل، قدمت أغنية «آدم وحنان» ضمن أحداث فيلم «الآخر».

ماجدة الرومي قدمت ما يقرب من 13 ألبوما غنائيا

نجحت ماجدة الرومي على مدار مسيرتها الفنية، في أن تتربع داخل قلوب المستمعين بجميع أنحاء العالم، واحترمها الجمهور عندما احترمت موهبتها وصوتها، ولم تحوله لسلعة رائجة، بل وضعت موهبتها في المقام الأول بعيدا عن الابتذال، وتعاملت مع كيانها برقي كبير يليق بـ «السيدة».

تعاونت «الرومي»، مع مجموعة كبيرة من أشهر الشعراء والملحنين العرب، فقدمت أول أغانيها بعنوان «عم بحلمك يا حلم يا لبنان» بعد اندلاع الحرب، وكانت أشعار سعيد عقل، وألحان إلياس الرحباني، كما قدمت عددا من الأعمال المشهورة من كلمات الشاعر السوري نزار قباني، ومنها «كلمات، مع جريدة، وطوق الياسمين»، كما تعاونت مع الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش في أغنية «سقط القناع».

وتظل مصر لها مكانة خاصة فى قلب وعقل ماجدة الرومي، فهي أول مكان ذاع من خلاله صيت «السيدة» أيقونة الغناء العربي، كما أن علمها هو الدائم الذى تقبله ماجدة الرومي فى كل حفلاتها الغنائية من بينها حفلها الأخير والذى قدمت فيه أشهر أغنياتها الوطنية المصرية مثل «صباح الفل يابهية».