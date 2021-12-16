بعد إلغاء حفلات ماجدة الرومي في لبنان.. الجمهور: «شيء مؤسف»

سيطرت حالة من الحزن على الجمهور اللبناني بعد إلغاء حفلتي الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، والذي كان من المقرر إقامتهما اليوم وأمس في لبنان، وذلك بسبب تفاقم الأوضاع في لبنان نتيجة جائحة كورونا.

إلغاء حفلتي ماجدة الرومي بسبب كورونا

وأعلن الحساب الرسمي للفنانة ماجدة الرومي إلغاء حفلتيها، بموقع التغريدات «تويتر»، حيث نشر بيانا صادر عن مكتب إدارة أعمال الفنانة، جاء فيه: «لما كانت السيدة ماجدة الرومي على موعد مع محبيها ليلتي الأربعاء والخميس في 15 و16 الحالي، في ريسيتالين ميلاديين، ولما كان صدر عن وزارة الداخلية ليل أمس بيان يتعلق بالتدابير والإجراءات الخاصة بكورونا، ويحدد قدرة الاستيعاب القصوى في الصالات بمئة شخص، ولما كان عدد الحضور المتوقع يفوق الألف شخص في كل ليلة، لذلك، نعلمكم أنه وتماشيا مع البيان الصادر، نلغي الحفلتين الميلاديتين للأسباب المذكورة أعلاه، متمنين للجميع أعيادا مجيدة».

وعلق الحساب الرسمي على البيان قائلًا: «بسبب الأوضاع الصحية المتفاقمة، وتماشياً مع توصيات لجنة كورونا، نعلمكم بقرار إلغاء حفلي الميلاد للسيدة ماجدة الرومي 2021، نتمنى للجميع أعياد مباركة وظروف أفضل».

حزن جمهور ماجدة الرومي

وقام أحد المتابعين بالتعليق على البيان قائلًا: «شيء مؤسف»، بينما علق متابع آخر: «لماذا لا تقيمون حفلا متلفزا؟ تزيد فيه الماجدة أمل لأعياد سعيدة وأيام أفضل؟».

ماجدة الرومي تشكر جمهورها

واحتفلت «الرومي» منذ أيام بعيد ميلادها الـ64، واستقبلت العديد من التهاني، وقدمت الشكر لجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث كتبت: «غمرتني معايداتكم الحلوة بعيد ميلادى، فشعرت بفيض نِعم ربّي!. من قلبٍ يملؤه كل الحب لكم، كل الشكر والامتنان للأصدقاء والفنانين والإعلاميين والأحبة على رسائلكم الرائعة، على أمل أن يُضيء نور الأيام المقبلة حياتكم بالخير والبركة والسلام، تفضلوا بقبول محبتي وفائق احترامي».