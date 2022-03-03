أسعار حفل ماجدة الرومي في موسم الرياض.. تصل إلى 10 آلاف جنيه

تواصل النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بروفات حفلها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد الجمعة، على مسرح «محمد عبده ارينا»، وتقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التي قدمتها عبر مسيرتها الفنية الحافلة.

أسعار تذاكر حفل ماجدة الرومي في موسم الرياض

ونقدم لكم فيما يلي، أسعار تذاكر حفل ماجدة الرومي في موسم الرياض، وفقا للموقع الرسمي للحجز:

التذكرة البرونزية: 230 ريال سعودي، وتعادل 964 جنيهًا مصريًا.

التذكرة الفضية: 575 ريال سعودي، وتعادل 2409 جنيهات مصرية.

التذكرة الذهبية: 863 ريال سعودي، أي نحو 3 آلاف و615 جنيهًا مصريًا.

التذكرة الماسية: 1875 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 7 آلاف و853 جنيهًا مصريًا.

التذكرة البلاتينية: 1150 ريال سعودي، أي نحو 4 آلاف و817 جنيهًا مصريًا.

التذكرة الملكية: 2300 ريال سعودي، أي نحو 9 آلاف و633 جنيهًا مصريًا.

ماجدة الرومي لجمهورها في الرياض: سأقدم لكم حفلة لاتُنسى

ووصلت الفنانة اللبنانية إلى العاصمة السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، وعبرت عن سعادتها بإحياء حفل للمرة الأولى في الرياض، قائلة في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»: «سعيدة بوجودي في الرياض التي حكوا كثيرًا عن جمالها، وطيبة أهلها وخيرها، وهذه مناسبة ألتقي بكم إن شاء الله، والله يعطيني النعمة للتعبير عن مدى محبتي الكبيرة لكم، وتكون حفلة لا تُنسى».

وحظى خبر إقامة حفل ماجدة الرومي في الرياض، بترحاب عدد كبير من جمهورها في المملكة، إذ علق رواد «تويتر» بالسعودية، وقال أحد مستخدمي الموقع: «نورتي الرياض وأخيرا نلتقي بفنانتنا الكبيرة في العاصمة»، وعلقت إحدى رواد السوشيال ميديا، قائلة: «نورتينا، أهلا وسهلا في بلدك وبين أهلك.. فنانة قديرة لك كل المحبة والاحترام».

ويعتبر الحفل هو الثاني للفنانة ماجدة الرومي في 2022 بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد الحفل الذي قدمته في 28 يناير الماضي، بقاعة «مرايا» بمدينة «العلا»، وقدمت خلاله ما يقرب من 17 أغنية وسط حضور جماهيري كبير، بينما كانت أولى حفلات «الرومي» في السعودية، عام 2018، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.