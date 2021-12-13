في ذكرى ميلادها.. 3 محطات فارقة تعرضت لها ماجدة الرومي خلال 2021

يحتفل العالم العربي، اليوم، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، أحد أهم فنانات ومطربات الوطن العربي عبر تاريخه، إذ تعتبر واحدة من أهم الأصوات ومشوار غنائي حافل بالأعمال المميزة، بدأته وعمرها 18 عاما، حيث ولدت وترعرعت في أسرة فنية، فوالدها الموسيقار حليم الرومي، مكتشف أسطورة الغناء العربية فيروز.

3 أحداث فارقة في حياتها

وشهدت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي هذا العام، 3 أحداث فارقة تعرضت له، من بينها غناؤها في قصر القبة، حيث تعد أول مطربة تغني فيه، ونستعرض هذه الأحداث خلال السطور التالية.

حفل قصر القبة

في 2 أبريل الماضي، أحيت الفنانة ماجدة الرومي حفلا في قصر القبة، والذي يعد أولى حفلاتها في عام 2021، كما أنها أول فنانة تغني في قصر القبة بعد فتحه للجمهور، مشيدة بالتاريخ المصري، وذلك فور صعودها إلى خشبة مسرح حفلها الكبير بقصر القبة، بحضور عدد كبير من الفنانين والوزراء ورجال الأعمال.

سقوطها من المسرح

ومن أبرز الأحداث التي تعرضت له الفنانة ماجدة الرومي هذا العام سقوطها من على المسرح خلال أحياءها حفل افتتاح مهرجان جرش الغنائي في الأردن، حيث تعرضت لحالة إغماء وفقدت الوعي أثتاء الحفل.

وكشف شقيق الفنانة ماجدة الرومي لـ «الوطن» أنها عانت من انخفاض في ضغط الدم مما تطلب وقف الحفل لمدة قاربت من العشر دقائق وعادت بعدها للغناء.

مفاجأة مهرجان الموسيقى العربية

شاركت الفنانة ماجدة الرومي في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي، وقدمت باقة متنوعة من أجمل أغانيها تصل إلى أكثر من 20 أغنية، من بينهم أغنيات من التراث القديم، وأغنيات وطنية لمصر، وكان من أبرز اللقطات التي قامت بها الفنانة تقبيلها وانحناءها لعلم مصر، قائلة: «الله يحمي مصر».