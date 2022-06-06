«إحلال المركبات»: البنوك استخدمت أقل من 50% من تسهيلات «المركزي»

موَّلت البنوك المحلية المشاركة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، بنحو 7 مليارات جنيه من إجمالي الحزمة التمويلية التي أقرها البنك المركزي المصري لتنفيذ المبادرة والتي تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار جنيه منذ بدء تنفيذ المبادرة في يناير 2021.

البنوك استنفذت نحو أقل من 50% من قيمة الحزمة التمويلية التي أقرها البنك المركزي

وكشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن البنوك استنفذت نحو أقل من 50% من قيمة الحزمة التمويلية التي أقرها البنك المركزي المصري لتنفيذ المبادرة الرئاسية في غضون 16 شهرا منذ انطلاق المبادرة في شهر يناير 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

وقال «عوض»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البنك المركزي المصري منذ بدء تنفيذ المبادرة في شهر يناير من العام الماضي أعلن عن طرح حزمة تسهيلات ائتمانية بالبنوك المحلية المشاركة ضمن مبادرة الإحلال بقيمة تتصل إلى 15 مليار جنيه.

وأضاف «عوض» أن البنوك المشاركة ضمن المبادرة والذي يصل عددها إلى نحو 31 بنكا على رأسها البنوك الوطنية الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة استنفذت أقل من 50% من تلك التسهيلات بعدم استخدم 7 مليارات جنيه فقط من إجمالي الحزمة التي تصل إلى 15 مليار جنيه.

وتابع «عوض» أن عدد السيارات التي تم استبدالها في محافظة السويس 300 سيارة بينما تم إحلال نحو 280 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في الوقت الذي سجلت أعداد السيارات التي تم استبدالها في محافظة بورسعيد 320 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين في محافظتي الأقصر وأسوان

وأكد المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين في محافظتي الأقصر وأسوان بعد ضم مدينة شرم الشيخ إلى المبادرة وفتح باب التسجيل لمواطنيها علي الموقع الإلكتروني للمبادرة مع الأسبوع الأخير من مايو الماضي.