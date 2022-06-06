محسن جابر يتقدم بالعزاء لرامي عياش بعد وفاة والده

نعى المنتج محسن جابر، والد الفنان رامي عياش، الذى توفى منذ قليل، في منزله فى منطقة بعقلين بجبل لبنان، بعد صراع مع المرض.

محسن جابر: أعرب ببالغ حزني الشديد لرامي على فقدان والده

كتب محسن جابر عبر صفحاته الرسمية بفسبوك: «أعرب عن بالغ حزني الشديد، وجميع العاملين بمجموعة شركات مزيكا لرحيل السيد أبو شادي رامز سامى أبو عياش، والد النجم رامى عياش الذى وافته المنية اليوم.. وأتقدم بخالص التعازي، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم الفنان رامى عياش وجميع الأسرة الصبر والسلوان».

وكانت نسرين مديرة أعمال رامي عياش، أعلنت الخبر عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: «عمو رامز يا حبيبي كسرتني وزعلتني الله يرحمك، بعزي رامي الله يصبركن».

دفن والد رامي عياش غدا فى منطقة بعقلين

وقررت أسرة رامي عياش المكونة منه هو وشقيقه شادي قبول التعازي بعد الدفن في منزلهم بعقلين بمنطقة جبل لبنان من الخامسة حتى السابعة مساء، أما العزاء يوم الأربعاء من الساعة 4 إلى 6 مساء، ويوم الخميس في دار الطائفة الدرزية بفردان من 11 صباحا حتى 5 مساء.

رامي عياش يعمل حاليا على تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد العين بالعين والذى من المقرر ان يعرض عبر احدى المنصاات الالكترونية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «العين بالعين» بطولة رامي عياش وسيرين عبدالنور، وإخراج رندة العلم، ومن إنتاج شركة صباح اخوان للمنتج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة.