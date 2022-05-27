شيرين نيازي: سعيدة بالتعاون مع رامي عياش في مسلسل لبناني جديد

أعربت الفنانة شيرين نيازي عن سعادتها البالغة للمشاركة في مسلسل النجم اللبناني الكبير رامي عياش الجديد، الذي يحمل عنوان العين بالعين والمقرر عرضه نهاية العام الجاري.

العين بالعين من بطولة رامي عياش وسيرين عبدالنور

قالت شيرين في تصريحات لـ«الوطن»، إنها ستبدأ تصوير مشاهدها مع نهاية الشهر الجاري بعد أن يتم انهاء كافة التحضيرات للعمل الذي سيكون لبنانيا، معربة على سعادتها الكبيرة للمشاركة فى عمل واحد يجمعها بالفنان رامي عياش والنجمة سيرين عبد النور

مسلسل «العين بالعين» هو من بطولة الفنان اللبناني رامي عياش و النجمة سيرين عبدالنور ومن إخراج رندة العلم ومن إنتاج شركة صباح اخوان للمنتج صادق الصباح وتدور أحداثه في إطار الاكشن والإثارة.

مسلسل العين بالعين سيتم عرضه عبر احدى المنصات الالكترونية عقب الانتهاء من تصويره.

العين بالعين من اخراج راندة علم

يذكر أن الفنان رامي عياش كان قد أعلن عن مشروع مسلسل العين بالعين نهاية الشهر الماضي حين ما نشر اسكربيت المسلسل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ويعد مسلسل العين بالعين هو التجربة الثانية الكاملة للفنان رامي عياش فى الدراما التلفزيونية حيث سبق له تجربة وحيدة فى ذلك المجال وهو مسلسل «أمير الليل»، وهو مسلسل لبناني عرض عام 2016، بطولة داليدا خليل وميس حمدان

كما ان عياش سبق له ان قدم عمل مصري وهو عبارة عن فيلم بعنوان باباراتزي مع الفنان الراحل عزت أبو عوف والفنانة ايمان العاصي