رامي عياش يعلن موعد ومكان جنازة والده

أعلن الفنان رامي عياش، الصلاة على جثمان والده رامز أبو العياش، غدا الثلاثاء، الساعة 11 صباحا في مسقط راسه بعقلين بمحافظة جبل لبنان.

عزاء والد رامي عياش لمدة 3 أيام

كما قررت الاسرة قبول التعازي بعد الدفن فى منزل الاسرة فى بيت بعقلين من الساعة 5 الى الساعة 7 مساءا ، اما العزاء يوم الاربعاء سيكون من الساعة 4 الى الساعة 6 مساءا، والعزاء يوم الخميس في دار الطائفة الدرزية فى فردان من الساعة 11 صباحا الى 5 مساءا.

كانت نسرين مديرة أعمال رامي عياش قد اعلنت الخبر عبر حسابها بموقع تويتر قائلة "عمو رامز يا حبيبي كسرتني وزعلتني الله يرحمك يا أحلى وأحن بي بعزي رامي الله يصبركن وانشالله"

رامي عياش يصور حاليا مسلسل العين بالعين

كان الفنان قد تلقى خبر الوفاة اثناء تصويره لمشاهده فى مسلسله الجديد العين بالعين الذى يتم تصويره فى بيروت حاليا.

مسلسل «العين بالعين» هو من بطولة رامي عياش و النجمة سيرين عبدالنور ومن إخراج رندة العلم ومن إنتاج شركة صباح اخوان للمنتج صادق الصباح وتدور أحداثه في إطار الاكشن والإثارة.