عاجل.. وفاة والد رامي عياش بعد صراع مع المرض في بيروت

أعلن الفنان رامي عياش، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، وفاة والده بعد صراعٍ مع المرض في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال عياش، عبر حسابه، ناعيا والده: «الله معك بيّي حبيبي».

الله معك بيّي حبيبي pic.twitter.com/hIzGNxCrpk — ABO ÃRAM رامي عياش (@RamyAyach) June 6, 2022

كانت نسرين مديرة أعمال عياش، أعلنت الخبر، عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «عمو رامز يا حبيبي كسرتني وزعلتني الله يرحمك يا أحلى وأحن بي بعزي رامي الله يصبركن إن شاء الله»

رامي عياش يتلقى خبر الوفاة أثناء تصوير مسلسل العين بالعين

كان الفنان تلقى خبر الوفاة في أثناء تصويره لمشاهده في مسلسله الجديد «العين بالعين»، الذي يتم تصويره في بيروت حاليا.

مسلسل «العين بالعين» هو من بطولة الفنان اللبناني رامي عياش و النجمة سيرين عبدالنور ومن إخراج رندة العلم ومن إنتاج شركة صباح اخوان للمنتج صادق الصباح وتدور أحداثه في إطار الاكشن والإثارة.

مسلسل العين بالعين سيتم عرضه عبر احدى المنصات الالكترونية عقب الانتهاء من تصويره.