بعد أزمتها الصحية.. أنغام تنشر فيديو من كواليس حفلها بموسم جدة

أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها بنجاح أول حفل غنائي لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، التي كانت ضمن حفلات موسم جدة ورفع الحفل شعار كامل العدد.

ونشرت «أنغام» فيديو لها من كواليس التحضيرات للحفل عبر «إنستجرام»، وعلقت: «استمتعت جدًا بالتحضير للحفلة وأتمنى إنتوا كمان تكونوا استمتعتوا بيها، شكرًا أهل جدة وأشوفكم تاني قريب».

حفل أنغام في موسم جدة

وأحيت المطربة أنغام مؤخرا حفلا غنائيا ضخما كامل العدد، ضمن حفلات موسم جدة، ونفدت تذاكر الحفل قبل إقامته بأيام، وظهرت أنغام وهي تضع يدها في حامل طبي،وتألقت بفستان أسود، وظلت تغني لساعات طويلة مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة.

لوحة باهتة

و طرحت أنغام مؤخرا أغنيتها الجديدة «لوحة باهتة»، وحققت بها أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب.

أغنية لوحة باهتة من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.