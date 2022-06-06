عاجل.. إجراء عاجل من «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مسوح لمسئولى السـن المدرسي بجميـع المحافظات للمرور و الإشراف على المنشآت التعليمية ولجان امتحانات الثانوية العامة مع مراعاة عـدم دخول اللجان أثناء عقد الامتحان، ويكون الدخول قبل موعد بدء الامتحان يوميا وذلك لمتابعة تفعيل الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وشددت الوزارة، في خطاب مرسل للمديريات والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بتسهيل مهمة مسؤولي السن للقيام بدورهم، في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن هذه التعليمات تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزيى التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطبيـق الاجراءات الاحترازية اللازمة لوقاية طلاب المدارس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.