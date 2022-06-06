لينك رقم جلوس الثانوية العامة 2022.. احصل عليه الآن واعرف لجنتك

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير لينك رقم جلوس الثانوية العامة 2022، على موقعها الرسمي، حتى يتثنى للطلاب الحصول عليه ومعرفة مقرات اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أنها وضعت اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها في 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، على أن تعقد يوم 26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

لينك رقم جلوس الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، لينك رقم جلوس الثانوية العامة 2022، حتى يتمكن جموع الطلاب من الحصول عليه دون عناء، موضحة أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوى الامتحانات على أى أسئلة مقالية، وأن جميع الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، مؤكدة أن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد كورونا.

اعرف لجنتك من لينك رقم جلوس الثانوية العامة 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2022، وهى كالتالى:

1- الدخول على رابط أرقام الجلوس.

2- كتابة كود الطالب بدقة.

3- الضغط على زر «تسجيل دخول».

4- يظهر رقم الجلوس شامل بيانات الطالب.

5- رقم الجلوس يوضح للطالب اللجنة التي سيؤدي فيها الامتحانات.

وزير التعليم لـ«الطلاب»: ابتعدوا عن الشائعات

يذكر أن وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، رسالة عاجلة للطلاب قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تعقد الامتحانات للمواد غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجاري، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، قائلا: «ذاكروا كويس واستعدوا جيدا للامتحانات وابتعدوا عن الشائعات، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستكون اختيارا من متعدد ولن تحتوي الامتحانات على أي أسئلة مقالية، وجميع الأسئلة ستكون مباشرة دون أى تعقيدات»، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.