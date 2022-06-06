مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. باقي من الزمن 14 يوما

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت اللمسات النهائية، لعقد الامتحانات، من خلال الانتهاء من إعداد وتجهيز أرقام الجلوس وتحديد مقار اللجان الامتحانية، وتجهيز خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان ضد كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم إن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون يوم 20 يونيو المقبل، وفي غضون 14 يومًا فقط، حيث سيتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو على أن تُعقد المواد المضافة للمجموع بدءًا من يوم 26 من نفس الشهر، لافتة إلى أنه لا يوجد أي تعديل على جدول الامتحانات، وأن أسئلة الامتحانات في جميع المواد ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما سيتم توفير ورقة مفاهيم سيتم توزيعها على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. تنتهي 21 يوليو المقبل

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، تم وضعها بعد دراسة كاملة، مؤكدًا أن الامتحانات سوف تنتهي يوم 21 يوليو المقبل، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستكون (اختيار من متعدد)، ولا تحتوي على أي أسئلة مقالية، مضيفًا أن جميع لجان الامتحانات سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

للراغبين في تأجيل بعض مواد الثانوية العامة للعام المقبل

يُذكر أن مصدرًا مسؤولًا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن طالب الثانوية العامة الذي يرغب في تأجيل بعض المواد ليس مطلوبًا منه إخطار المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية التابع لها بأنه قرر تأجيل الامتحانات حتى لو دخل مادة واحدة، وقرر تأجيل باقي المواد، موضحًا، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن هناك طريقتين لتأجيل المواد، إما الغياب عن امتحان المادة التي يرغب في تأجيلها ودخولها العام المقبل، أو حضور امتحان المادة وعدم الإجابة في الامتحان.