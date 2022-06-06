رئيس التحرير

محمود مسلم

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. باقي من الزمن 14 يوما

وزير التعليم: انتهاء الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل

كتب:

توفيق شعبان
12:52 م | الإثنين 06 يونيو 2022
إجراءات احترازية لمواجهة كورونا في اللجان الامتحانية- صورة أرشيفية

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا في اللجان الامتحانية- صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت اللمسات النهائية، لعقد الامتحانات، من خلال الانتهاء من إعداد وتجهيز أرقام الجلوس وتحديد مقار اللجان الامتحانية، وتجهيز خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان ضد كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم إن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون يوم 20 يونيو المقبل، وفي غضون 14 يومًا فقط، حيث سيتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو على أن تُعقد المواد المضافة للمجموع بدءًا من يوم 26 من نفس الشهر، لافتة إلى أنه لا يوجد أي تعديل على جدول الامتحانات، وأن أسئلة الامتحانات في جميع المواد ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما سيتم توفير ورقة مفاهيم سيتم توزيعها على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. تنتهي 21 يوليو المقبل

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، تم وضعها بعد دراسة كاملة، مؤكدًا أن الامتحانات سوف تنتهي يوم 21 يوليو المقبل، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستكون (اختيار من متعدد)، ولا تحتوي على أي أسئلة مقالية، مضيفًا أن جميع لجان الامتحانات سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

للراغبين في تأجيل بعض مواد الثانوية العامة للعام المقبل

يُذكر أن مصدرًا مسؤولًا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن طالب الثانوية العامة الذي يرغب في تأجيل بعض المواد ليس مطلوبًا منه إخطار المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية التابع لها بأنه قرر تأجيل الامتحانات حتى لو دخل مادة واحدة، وقرر تأجيل باقي المواد، موضحًا، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن هناك طريقتين لتأجيل المواد، إما الغياب عن امتحان المادة التي يرغب في تأجيلها ودخولها العام المقبل، أو حضور امتحان المادة وعدم الإجابة في الامتحان. 

 

 

اقرأ المزيد:

وزير التعليم يوجه رسالة مهة للطلاب قبل عقد امتحانات الثانوية العامة

«التعليم» تحدد طرق تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 بالماسح الضوئي

«التعليم» تحدد مراحل وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

«التعليم»: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 في مستوى الطالب المتوسط

التعليم: 25% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب المتميز

مترو الأنفاق: قطارات إضافية تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنتهي من اختيار مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

«التعليم» تكشف طريقة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 535.4 مليون حالة

«الصحة»: ننسق مع «الخارجية» لتسليم 30 مليون جرعة من لقاح كورونا لدول أفريقيا

«الوزراء» ينشر فيديو حول أزمة الغذاء: كورونا والحرب الأوكرانية السبب

«هيئة الدواء»: صدرنا 44 مليون عبوة أدوية فيروس سي في فترة كورونا

السيسي يدشن مبادرة لمساهمة مصر بتوفير 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للأفارقة

«الصحة»: لن نصدر بيان كورونا الخاص بالوضع الوبائي في مصر إلا إذا جد جديد

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.. الخطوات والطريقة

«س و ج».. كل ما يتعلق بكتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022
بقلم توفيق شعبان