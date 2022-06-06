أول تعليق من وليد توفيق بعد وفاة شقيقه: شكرا لكل من واسانا

وجه المطرب اللبناني وليد توفيق، الشكر لكل من واساه في وفاة شقيقه الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضي.

ونشر المطرب وليد توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة من عزاء شقيقه، وعلق عليها قائلا: «شكرا من قلبي المحب لكل من واسانا في مصابنا الأليم بوفاة أخي ورفيق عمري الغالي فواز.. شكرا لكل من قدم العزاء من الأصدقاء الفنانين والإعلاميين والأحبة الأقارب والأصدقاء، وشخصيات المجتمع».

وأضاف وليد توفيق قائلا: إن «كان في عزاء طرابلس أو بيروت أو عبر الاتصال أو عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.. لا أراكم الله مكروها فيمن تحبون.. شكرا لكم وإنا لله وإنا إليه راجعون وليد توفيق».

وفاة شقيق وليد توفيق

وتوفى صباح الجمعة الماضية، شقيق الفنان وليد توفيق بعد صراع مع المرض، وتم الصلاة على جثمانه عقب صلاة العصر، من مسجد طينال ببيروت.

وأعلن وليد توفيق، خبر وفاة شقيقه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «بقلبٍ مُؤمن وحزين أودّع اليوم شقيقي الأكبر محمد فواز توتنجي، واسأل الله أن يرحمه ويتغمده برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه. بأمان الله يا حبيبي يا أبو توفيق».

آخر ظهور لوليد توفيق

وكان آخر ظهور للفنان وليد توفيق منذ ايام في حفل زفاف ابنة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل والذي حرص علي تهنئتة عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وكتب عليه معلقًا: «ألف مبروك للصديق الشاعر والمنتج مدحت العدل بزفاف كريمته «آية» بحضور الأحبة دكتورة هالة سرحان والنجمة كارول سماحة والأصدقاء زياد حمزة واللواء سمير عبدالمنعم والنجم خالد النبوي والإعلامية لميس الحديدي، مع كل أمنياتي للعروسين بحياة يملؤها الحب وبالرفاه والبنين».