«القابضة للمياه»: وضع آليات مواجهة تحديات التغيرات المناخية

ترأس الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، الاجتماع الأول للحوار الوطنى مع جهاز شؤن البيئة لوسط الدلتا بمدينة طنطا، لوضع آليات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، بحضور المهندس محـمد عبدالله قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز فرع طنطا للتغيرات المناخية COP 27.

توصيات الجلسة

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في بيان، إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى ظل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف فى شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، إذ عقد الاجتماع بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وجرى الاتفاق فى هذه الجلسة على التوصيات الآتية:

ــ بالنسبة لمياه الأمطار، جرى التوصية بأن يتم تجميع هذه المياه وإلقائها على مصادر المياه العذبة (ترع)، وإنشاء شبكات خاصة بمياه الأمطار لإعادة استخدامها مرة أخرى بدلاً من اهدارها وفقدانها، إذ أنها تمثل ضغط على شبكات الصرف الصحى أثناء موسم الشتاء.

ـ ترشيد استهلاك المياه عن طريق توفير قطع غيار يتم بيعها فى منافذ خدمة العملاء بالشركة للحفاظ على الموارد المائية فى ظل ندرة المياه .

ــ الاستفادة من الحمأة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحى عن طريق إدخالها فى بعض التكنولوجيا الحديثة بدلاً من بيعها واستخدامها كسماد.

ــ استمرارية تشغيل الآبار الجوفية كمصدر للمياه العذبة وعدم الاستغناء عنها والإكتفاء بالمياه السطحية.

رفع الوعي البيئي للاستفادة القصوى من موارد الدولة

أكد شطا، أن الشركة ترحب بالتعاون المشترك مع جهاز شؤون البيئة، خصوصا في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وفي ظل سعي الدولة لرفع الوعي البيئي، للاستفادة القصوى من موارد الدولة فى كل القطاعات.

حضر الإجتماع رئيس قطاع المعامل والجودة وبعض من كميائى المعمل وأعضاء جهاز شؤن البيئة لوسط الدلتا فرع طنطا