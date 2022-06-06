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محمود مسلم

وزيرة البيئة: استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة التغيرات المناخية حتى 2050

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ولاء نعمه الله
02:59 م | الإثنين 06 يونيو 2022
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ مشروع حياة كريمة جزء لا يتجزأ من ملف التغيرات المناخية، مبينة إنَّ ملف حياة كريمة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتغير المناخ، وذلك من خلال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتشجير الشوارع وكذلك تغطية مصارف الترع.

ياسمين فؤاد: ملف حياة كريمة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتغير المناخ

وقالت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة المقدمة من الأعضاء بشأن الأزمات التي يواجهها ملف البيئة فى مصر، إنَّه تم وضع استراتيجية حكومية لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال خطة لخفض الانبعاثات.

وزيرة البيئة: خطة مساعدات وطنية طوعية منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

وأوضحت وزيرة البيئة أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة التغيرات المناخية وتصل إلى عام 2050 وليس خطة آنية فقط، مبينة أنَّ هناك خطة مساعدات وطنية طوعية منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن والحفاظ على الموارد البشرية تغيرات المناخ تهدد مناحي التنمية.

وشددت وزيرة البيئة، خلال كلمته على أنَّ «الدستور نص على الحق في الحياة من خلال بيئة آمنة نظيفة وتحديد نقاط القوة و الضعف،  مضيفًا «لدينا أهداف نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيض الانبعاثات تحقيق المرونة و القدرة على التكيف».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.