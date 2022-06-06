لطيفة تجهز لعمل فني جديد في لبنان «فيديو»

طارت الفنانة التونسية لطيفة إلى لبنان لتجهيز عمل فني جديد تبدأ التحضير له على أرض لبنان.

ونشرت الفنانة لطيفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لها أثناء تواجدها في لبنان بعد غياب عامين.

لبنان كان واحشني جدا

وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة: «لبنان كان واحشني جدا ولأول مرة أغيب سنتين على لبنان وأنا سعيدة جدا إني هنا.. واستنوا الجديد من هنا.. من لبنان لطيفة».

وتجهز لطيفة حاليا أغنيات ألبومها الجديد الذي من المقرر طرحه تباعا خلال الفترة المقبلة وهو عمل فني يتضمن عدة لهجات.

كليب «الأستاذ» لـ لطيفة

وكان آخر أعمال لطيفة الغنائية أغنية «الأستاذ» التي حصدت أعلى مشاهدات عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

كما أحيت لطيفة مؤخرا حفلا غنائيا في دبي على هامش إكسبو دبي 2020، والذي روَّجت له عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر» قائلة: «بتوحشكم برشا برشا، مستنياكم في قاعة اليوبيل في سهرة حلوة بمناسبة اليوم الوطني التونسي».