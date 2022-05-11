ألبومي مصري وتونسي وعراقي.. 5 تصريحات من لطيفة لـ«الوطن»

تواصل الفنانة التونسية لطيفة العمل على أغنيات ألبومها الجديد الذي من المقرر طرح أغنياته بشكل متتالٍ خلال الفترة المقبلة وهو عمل فني يتضمن عدة لهجات.

ترصد «الوطن» 5 تصريحات من لطيفة

- ألبومي سيكون ميني، يضم من 5 أو 6 أغنيات ستكون مفاجأة لجمهوري وقت طرحهم.

- الأغنيات المصرية أتعاون فيها مع نخبة من النجوم فى الشعر والتلحين أمثال محمد يحيى وتامر حسين وعزيز الشافعي.

- الأغنيات سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة عبر منصاتي الرسمية وقناتي باليوتيوب.

- تعد هذه أول مرة أشدو فيها باللهجة العراقية.

- أغنيتي التونسية ستكون مختلفة عن كل الأغنيات التونسية التي قدمتها فى مسيرتي الفنية.

«الأستاذ» آخر أغنيات لطيفة

يذكر أن آخر أعمال لطيفة الغنائية أغنية «الأستاذ» التي احتفلت منذ أيام بحصدها 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

كانت الفنانة لطيفة قد أحيت آخر حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات حفل جائزة الصحافة ‏العربية في إكسبو دبي، والذي حقق نجاحا كبيرا، وقدمت خلال الحفل قصيدة «تأملات» والتي تتعاون فيها مع الشيخ محمد ‏بن راشد آل مكتوم، وذلك بحضور عدد من رموز الصحافة والإعلام في الوطن العربي.