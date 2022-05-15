لطيفة توجه رسالة إلى أنغام بعد إجرائها عملية جراحية في كتفها

رسائل دعم من الفنانين استقبلتها الفنانة أنغام، بعد إجرائها عملية جراحية بكتفها، وأخرى بيديها، بعدما تزايد شعورها بآلام غير محتملة خلال الفترة الماضية.

لطيفة تدعم أنغام بعد إجرائها عملية جراحية

ودعمت الفنانة لطيفة صديقتها أنغام، ووجهت لها تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بعد تعرضها إلى أزمة صحية أمس وإجرائها عمليتين جراحيتين.

وكتبت لطيفة: «ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبة قلبي».

وتوالت التعليقات من الجمهور من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية، بعد خروجها من العمليات، وكتب أحدهم عبر حسابها الشخصي «انستجرام»، «ألف سلامة عليكي ربنا يقومك بألف سلامة»، وتعليق آخر «ربنا يخليكي لينا، ويقومك بألف سلامة خلال فترة قليلة».

تفاصيل الوعكة الصحية لـ أنغام بعد العملية

وأجرت الفنانة أنغام صباح أمس، جراحة دقيقة في الكتف، بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة تعرضت لها، ما أدى إلى دخولها المستشفى على الفور من أجل إجراء عملية جراحية سريعة، بعد أن تحملت الآلام طوال السنوات الماضية.

أنغام تبدأ العلاج الطبيعي بعد العملية الجراحية

وقررت الفنانة أنغام إجراء جراحة عاجلة مع الجراح المصري العالمي الدكتور هاني الطير، وفي الوقت ذاته أجرت أيضا جراحة في رسخ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد، وستظل في فترة النقاهة نحو 6 أشهر، كما أنها ستبدأ العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة .

استقرار الحالة الصحية لـ أنغام

واستقرت الحالة الصحية للفنانة أنغام، وطمأنت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة، جمهور أنغام على حالتها الصحية، بعدما تعرضت الأخيرة لازمة صحية دخلت على أثرها المستشفى، ونشرت صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة، «ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات ؛ ربما يقومك لينا بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا».