البرلمان العربي يدين التصريحات المسيئة للرسول: تتناقض مع مبدأ الحوار بين الأديان

أكد البرلمان العربي، ضرورة وقف التصريحات غير المسؤولة التي تسىء إلى رموز ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، وضرورة محاسبة مرتكبيها لضمان عدم تكرارها مرة أخرى، مضيفا أن مثل هذه التصريحات تنم عن جهل واضح برسالة السلام التي يحملها الدين الإسلامي وسماحته، ودوره الكبير في نشر قيم التسامح ومواجهة العنصرية والتطرف، مؤكداً في الوقت ذاته، رفضه التام للإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية كافة.

البرلمان العربي يرفض تصريحات متحدثة حزب بهاراتيا جانات

جاء ذلك في بيان لـ البرلمان العربي، أعرب خلاله عن إدانته الشديدة ورفضه التام للتصريحات غير المسئولة التي صدرت عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، التي تضمنت إساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات تتناقض بشكل تام مع مبدأ التسامح والحوار بين الأديان، وتؤدي إلى حالة من الاحتقان والكراهية بين الأديان.

وأعرب عن استغرابه من صدور مثل هذه التصريحات من مسئولين سياسيين يفترض أن يكونوا أكثر حرصا على نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي للأفكار المتطرفة المغذية للفتن والكراهية الدينية.

البرلمان العربي يدعو لاحترام المعتقدات

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة إدراك الفارق الكبير بين حرية التعبير واحترام معتقدات الآخر، مشدداً على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل الإساءة إلى الأديان ورموزها المقدسة تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير.