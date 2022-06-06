رابط نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2022     

تزامنا مع بدء ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2022، كثر البحث في جميع المحافظات العراقية عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، رفع نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2022 عبر موقعها الإلكتروني الخاص بظهور النتائج، ويمكن لجميع أولياء الأمور الاستعلام عنها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2022 بجميع المحافظات فقط برقم المقعد عبر موقع الوزارة من هنا.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2022

- الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

- اختيار خانة نتائج الطلاب

- الضغط على خانة الاستعلام عن نتائج الطلاب

- كتابة رقم المقعد

- كتابة البيانات التي تظهر أمامك على الشاشة

- الضغط على مربع عرض النتيجة لتظهر لك فورا

وكانت امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2022 «الدور الأول» أجريت في التاسع عشر من مايو الماضي.

امتحانات الصف السادس الابتدائي

وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية، أكدت استعدادها الكامل لإجراء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي في العراق.

وأوضحت أن تهيئة القاعات الامتحانية كان من ضمن الاستعدادات، فضلا عن شراء المستلزمات المدرسية بناء على توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمديريات التربية في البلاد بتهيئتها لعدم حدوث أي عراقيل خلال أداء التلاميذ لامتحانات الصف السادس الابتدائي.