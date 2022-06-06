زاهي حواس: إعلان أسرار جديدة عن الأهرامات قريبا

أشاد عالم الآثار المصري الكبير ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، بتوجه الدولة المصرية لتنظيم المؤتمر السياحي الدولي المصري الأول خلال شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والشباب والرياضة، وبالتعاون مع جميع الجهات المسؤولة في الدولة، وعدد من الشركات، ومن بينها شركة «سكاي دايف فيرورز».

وأعرب الدكتور زاهي حواس، خلال مشاركته بمداخلة عبر تطبيق «زووم» في فعاليات إطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم مؤتمر السياحي الدولي المصري الأول المنعقد حالياً في قصر القبة الرئاسي، والمُقرر تنظيمه في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2022، عن سعادته بتنظيم مؤتمر للترويج للسياحة من أرض الحضارة المصرية، مضيفاً: «المؤتمر لما هيسمع في الخارج أوي بإذن الله، هيفرق معانا كتير».

الاكتشافات والفعاليات الأثرية المتعددة التي تجريها الدولة المصرية

وأشار عالم الآثار المصري الكبير، إلى أن الاكتشافات والفعاليات الأثرية المتعددة التي تجريها الدولة المصرية، مثل موكب المومياوات الملكية، أو غيرها من الفعاليات تكون بمثابة «ترويج ببلاش للسياحة المصرية عالمياً»، على حد قوله.

مقبرة الملك الفرعوني الشهير توت عنخ آمون «أعظم كشف أثري»

وأضاف «حواس»، أن المعرض ينظم بالتزامن مع العديد من الأنشطة والفعاليات الأثرية المهمة، مثل الاحتفال بمرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة الملك الفرعوني الشهير توت عنخ آمون، واصفاً إياه بـ«أعظم كشف أثري»، والذي تم في 4 نوفمبر 1922، والذي ستحييه وزارة السياحة والآثار عبر مؤتمر ضخم، ودعوة مشاهير العالم للقدوم لمصر، وتنظيم عرض مبهر جديد لـ«أوبرا عايدة».

ولفت عالم الآثار المصري الكبير، إلى أن هناك الكثير من الاكتشافات الأثرية المهمة الممكن الإعلان عنها، في إطار الكشف عن أسرار جديدة في الأهرامات، والتي سيتم إعلانها في الفترة المقبلة، والمتوقع إعلانها خلال العام الحالي، أو جديد في البحث عن مقبرة الملكة كليوباترا، أو اكتشافات أثرية جديدة وكبيرة في منطقة آثار سقارة.