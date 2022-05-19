زاهي حواس يتفقد مواقع أثرية سعودية.. ويلتقي الأمير سلطان بن سلمان

زار عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، العديد من المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية، منها موقع «جبة»، إحدى محافظات منطقة حائل، وتعتبر من أهم المواقع الأثرية من حيث قدم نقوشها، وواحدة من المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو منذ عام 2015، وقلاع وأماكن أثرية بها رسومات صخرية وكتابات ثمودية.

تفاصيل زيارة زاهي حواس إلى السعودية:

كما قابل الدكتور جاسر الحربش، رئيس هيئة التراث برئاسة الأمير بدر بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي.

وعلى هامش الزيارة، قابل «حواس» الأمير سلطان بن سلمان، والعديد من المثقفين السعوديين، واستغرقت الزيارة أسبوع.

افتتح الدكتور زاهي حواس في أبريل الماضي، معرض لمستنسخات الملك توت عنخ آمون بمدينه بيرنو وهي ثاني أكبر مدينه في جمهورية التشيك، ويحتوي المعرض على 1000 قطعة نسخه طبق الأصل من كنوز الملك توت عنخ آمون.

وألقى «حواس»، محاضرة عن الاكتشافات الآثرية الأخيرة التي قام بها في الفترة الأخيرة، معلنا جهود البحث عن مقبرة إيمحتب في سقارة، وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، وعن الملكة نفرتيتي في الأقصر، فضلا عن العمل في مقبرة الملك رمسيس الثاني.

تفاصيل الاكتشافات الأثرية في سقارة

وأوضح تفاصيل الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و«بلطة» من البرونز، خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، التي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأشار «حواس»، إلى أن تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، مشيرا إلى أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.