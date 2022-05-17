زاهي حواس: حسن الرداد الأنسب لتجسيد قصة حياتي.. والفنان: شرف كبير

أكد عالم الآثار الكبير زاهي حواس، أنه كتب قصه حياته في فيلم، ويرى أن الفنان حسن الرداد هو الأجدر والأنسب لتقديمها، لما يتمتع به من موهبة وكاريزما طاغية وحضور منفرد.

زاهي حواس: حسن الرداد بلدياتي من دمياط

كما شدد حواس خلال استضافته في برنامج «بالبنط العريض»، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر قناة الحياة، على حبه لحسن الرداد، كونه يشبهه في النشأة، بالإضافة لكونهما من أبناء محافظة دمياط.

وردا على ذلك الأمر، أكد الرداد أنه سعيد جدا بهذا الترشيح عبر صفحته بـ«إنستجرام»، قائلا: «سعيد جدا بكلام عالم الآثار الكبير الأستاذ زاهي حواس، شرف كبير لي أن أجسد شخصية عالم مصري عظيم، ونموذج مشرف للشخصية المصرية والعربية في الكفاح والنجاح والوصول لأعلى المراتب العلمية والعالمية فىً مجاله».

حسن الرداد: سعيد باختيار زاهي حواس لشخصي

كان الرداد قد نعى منذ أيام استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، التي قتلت على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكتب حسن الرداد: «خبر حزين، بتفرج عليها من وأنا صغير وكانت دائما مناضلة وجريئة، بكيت عليكي رغم أني لم أراكي طول العمر، لكن هذا يوضح مدى قوة وتأثير الفن والإعلام والصحافة، أو أي عمل يقدم بصدق في نفوس الشعوب».

وأضاف حسن الرداد: «رحم الله الشهيدة شيرين أبوعاقلة التي قتلت بدم بارد».

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد كان مسلسل بابلو، الذى عرض خلال السباق الدرامي الرمضاني الأخير، الذي شاركه فى بطولته الفنانة آروى جودة والفنانة سلوى عثمان ونجلاء بدر، سوسن بدر، مصطفى فهمي، ونهى عابدين، والمسلسل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن.