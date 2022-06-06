رئيس اتحاد الإسكواش: «الشوربجي زي ابني وكلامه غير صحيح.. دي قناعاته»

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إن اللاعب محمد الشوربجي نجم العالم في الاسكواش، عمره 31 عاما، وعاش في إنجلترا 16 سنة وقرر أن يعيش حياته وأن يتزوج في إنجلترا ويقيم هناك وأخذ القرار منذ مدة طويلة، وظهرت شائعات سابقة لهذا الأمر حتى أصبحت حقيقة.

حقه في تغيير الجنسية

وأضاف «خليفة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الاثنين وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن القانون ينص أن اللاعب إذا لم يلعب باستمرار في منتخب بلاده لمدة 5 سنوات يمكنه تغيير جنسيته وقد حصل على الجنسية الإنجليزية في ديسمبر الماضي ويمكن أن يلعب مع المنتخب الإنجليزي.

6 من 10 أبطال العالم من مصر

وتابع رئيس الاتحاد المصري للاسكواش: «اللاعب بدأ يدافع عن نفسه لما السوشيال ميديا اتكلمت عنه وقال إنه لاقى الدعم في إنجلترا، إحنا مصر وإمكانياتنا كده وبنقدر نوصل بيهم لمراحل متقدمة وأبطال وفي 6 من 10 الأوائل على العالم من مصر، بيقول مكنتش بلاقي مساعد أومال هو اتعلم اسكواش امتى وبقى بطل وهو عنده 13 سنة و 17 سنة، ومبحبش أخوض كتير لأنه زي ابني، والكلام اللي بيقوله مش صحيح وكل الناس اللي بتلعب اسكواش تعرف كده، هو كان بيلعب في نادي سموحة وفسخ عقده وقيد نفسه في هليوبوليس ولما اللاعب قيد نفسه في إنجلترا فسخوا التعاقد معه، الحمد لله لاعبتنا بخير وعندهم انتماء عالي جدا، علي فرج اتعلم في هارفادر وفي 12 لعيب عايزين يقعدوا في مصر، وده قناعات شخصية وهو عاوز يكون في مكان تاني».