شائعات واجهت نيللي كريم بعد زواجها من لاعب الاسكواش هشام عاشور

واجهت الفنانة نيللي كريم عدّة شائعات بعد زواجها من لاعب الاسكواش المصري هشام عاشور، بعد ظهورها في أكثر من مناسبة على مدار الأيام الماضية، وعلى غير العادة كانت نيللي كريم تخرج لتوضح حقيقة الأمر للجمهور.

- الشائعة الأولى

انتشرت عدة أخبار تفيد حمل الفنانة نيللي كريم من زوجها هشام عاشور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفت الفنانة نيللى كريم، خلال لقاء تليفزيونى شائعة حملها، مؤكدة أن الأمر ليس صحيحاً ولا يمت للواقع بصلة.

وقالت نيللي في تصريحات تلفزيونية: «يمكن تخنت شوية وهذا أمر طبيعي، وآخر همي الشائعات التي تنطلق من حين لآخر» .

- الشائعة الثانية

انتشرت عدة أخبار بشأن خلاف نيللي كريم مع زوجها، بعد خروج زوج نيللي عن شعوره وانفعاله على أحد المعجبين خلال فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائي بدورته الأخيرة، وانفعل عاشور على المعجبين بصوت عالٍ قائلًا: «مفيش صور مش هناخد صور مع حد.. إيه المهزلة دي»، وبعدها أخذ بيد زوجته نيللي كريم، مغادرًا المكان الذي كانا يقفان به.

ومن جانبها، خرجت نيللي كريم لتوضح حقيقة الأمر بأنه لا يوجد خلاف بينها وبين زوجها أو إدارة المهرجان، مضيفة أنها كانت متفقة مع إدارة مهرجان أيام قرطاج على مغادرتها في اليوم التالي مباشرة، لارتباطها بتصوير مسلسل الجسر، مع المخرج بيتر ميمي.

نيللي كريم تستعد لمسلسل أحوال شخصية لرمضان 2021

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن عمل فني جديد في رمضان القادم باسم «أحوال شخصية»، يناقش قضية مجتمعية بشكل إيجابي ويخلق لها حلولا، وقالت الفنانة نيللى كريم، إن المرأة هي أساس المجتمع والأسرة، مشيرة إلى أن جميع أعمالها الفنية تجسد وتطرح العديد من قضايا المرأة المصرية التي تحدث في المجتمع المصري.

وأضافت أن السينما العربية في تحسن مستمر وأنها تنتج أفلاما تواكب الأعمال الأوروبية، وأن مصر في تحسن تام من جميع النواحي الثقافية والاقتصادية.