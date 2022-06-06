إحالة 3 متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية في سوهاج للمفتي

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهاني صبحي، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي بشأن إعدامهم، لاتهامهم بقتل أحد الأشخاص عمداً، بسبب خصومة ثأرية، وحددت المحكمة جلسة 4 أغسطس القادم، للنطق بالحكم.

المتهمون أمطروا المجني عليه بوابل من الأعيرة النارية

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي، بدائرة مركز ساقلته، عندما وجهت النيابة لكل من «م. م.»، و«م. ع.»، و«م. ع.»، تهمة قتل المجنى عليه «أ. م.»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم، حال استقلال المجني عليه سيارته، وأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، وتلفيات بالسيارة، بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

إحالة المتهم بقتل والده و5 آخرين بالعسيرات للمفتي

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات سوهاج إحالة أوراق «جورج س.»، 26 سنة، عامل، متهم بقتل والده و5 آخرين عمداً، إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

وبحسب أوراق القضية، فقد قام المتهم في يوم 6 يونيو 2021، بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، بقتل والده عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كما أقدم على قتل كل من «أمال ر. ن.»، و«مارينا س. ي.»، والطفل «أباكير م. س.»، والطفلة «إنجي م. س.»، و«عزيزة ر. ن.»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم، وأعد لهذا الغرض «ساطوراً»، استخدمه فى ارتكاب الواقعة.