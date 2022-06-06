سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل مستمر فهو الأكثر مبيعا في الأسواق، حيث تشهد أسعار الذهب في الأسواق عمليات بحث كبيرة وذلك عبر محركات البحث المختلفة.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق في نهاية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو الحالي، وذلك كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم

سجل اليوم سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين 1002 جنيه و1008 جنيهات، وذلك في محال الصاغة.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ، نحو 1145 جنيهًا للبيع، و1152 جنيهًا للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بين 859 جنيها و864 جنيها في محال الصاغة.

أما الجنيه الذهب فسجل سعرا يتراوح بين 8016 جنيها و8064 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

نصائح لشراء الذهب للاستثمار

ونصح نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سابقًا، المواطنين بشراء الذهب المستعمل في حال الرغبة في الاستثمار، لأن الجديد يكلف المشتري مصنعية كبيرة، ووجَّه نصائح في حديثه لـ«الوطن» عند الرغبة في شراء الذهب المستعمل للاستثمار أبرزها البعد عن شراء المشغولات ذات المصنعية المرتفعة، ومن الأفضل الاتجاه لشراء الأشياء ذات المصنعية المنخفضة أو السبائك.

كما أضاف أنه يجب اختيار مكان محل ثقة وسمعته جيدة لشراء الذهب وذلك لتجنب الغش أو النصب، ويجب التأكد من وجود الأختام على الذهب واستلام فاتورة من صاحب المحل لضمان حق المشتري، كما شدد «نجيب» على ضرورة الابتعاد عن شراء الذهب من مواقع التواصل الاجتماعي لأنها مساحة كبيرة للنصب وقد يتسبب في مشكلات كبيرة لمن يشتري من خلاله.