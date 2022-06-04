سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. تراجع كبير في محلات الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 21 يشغل بال الكثيرين، خاصة المقبلين على الزواج، وبالإضافة لمن يريدون الاستثمار أيضا وادخار أموالهم والتربح من خلالها على المدى البعيد، حيث كثر الحديث عن المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية نظرًا لتذبذب أسعاره في السوق ومحال الصاغة.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة وأسواق المال أيضًا، الذي سجل تراجعًا اليوم إلى ألف و3 جنيهات، بعدما سجل أمس 1010 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع نحو 1003 جنيهات، و1007 جنيهات للشراء.

وسجل عيار 24 للبيع اليوم نحو 1146 جنيهًا، و1151 للشراء.

كما سجل سعر جرام عيار 18 اليوم نحو 860 جنيهًا للبيع، و863 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 8024 جنيهًا للشراء و8056 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الكيلو الذهب نحو 1,146,286 جنيهًا للبيع، و1,150,857 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وبالنسبة لأسواق المال، جاءت أسعار أعيرة الذهب المختفة كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 970.93 جنيه بما يعادل 52.12 دولار، وعيار 24 سجل نحو 1110 جنيهات بما يعادل 59.56 دولار، وعيار 18 نحو 832.22 جنيه بما يعادل 44.67 دولار، والجنيه الذهب وصل إلى 7,767 جنيه بما يعادل 416.93 دولار، وكيلو الذهب سجل نحو 1,109,604 جنيه بما يعادل 59,559 دولار.

هل يستمر انخفاض الذهب الفترة المقبلة؟

ونصح رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية نادي نجيب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، بعدم البيع في تلك الفترة إلا لمن يكون مضطرًا إلى ذلك، متوقعًا صعوبة التنبؤ بسعر الذهب خلال الفترة المقبلة.