سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 6-6-2022 في محلات الصاغة

ما زالت عمليات البحث اليومية، على سعر جرام الذهب عيار 21، تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المصريين، المهتمين بمتابعة أخبار المعدن الأصفر، وذلك في أسواق الصاغة المختلفة.

وفي إطار مواصلة متابعة اهتمام المواطنين، نستعرض بوابة«الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الاثنين، محليا وعالميًا، وفي محلات الصاغة، بما في ذلك سعر جرام الذهب عيار 21، فضلًا عن باقي الأعيرة المختلفة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وإقبال في الأسواق المحلية المصرية، نحو 1004 جنيهات للبيع، و1010 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الاثنين سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1146 جنيهًا للبيع، و1154 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 861 جنيهًا للبيع، و866 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو، سعر الجنيه الذهب نحو 8032 جنيهًا للبيع، و8080 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وأخيرًا بلغ سعر الكيلو الذهب اليوم الاثنين، 1147429 جنيهًا للبيع، و1154286 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

ما زالت أسعار المعدن الأصفر في أسواق المال تشهد تباينًا مختلفًا، ومتغير بشكل يوميًا نظرًا لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وجاءت كالتالي:

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1111 جنيهًا، بما يعادل 59.68 دولار.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 972.34 جنيه، بما يعادل 52.23 دولار.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 833.42 جنيه، بما يعادل 44.76 دولار في أسواق المال.

- بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7767 جنيهًا، بما يعادل 416.93 دولار.