سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 5-6-2022 في محلات الصاغة

تتزايد عمليات البحث باستمرار عن أسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 5 يونيو الجاري، فضلا عن باقي أسعار الأعيرة.

وفي إطار اهتمام الناس بالمعدن النفيس سواء للتزيين أو الادخار، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الذهب عالميًا، ومحليًا في محلات الصاغة، بما في ذلك سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، وباقي الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1146 جنيها للبيع، و1151 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 860 جنيهًا للبيع، و863 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1003 جنيهات للبيع، و1007 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد، نحو 8024 جنيها للبيع، و8056 جنيها للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وأخيرا سجل سعر الكيلو الذهب اليوم، 1146286 جنيها للبيع، و1150857 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار المعادن في أسواق المال، وجاءت كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1110 جنيهات، بما يعادل 59.56 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 970.93 جنيه، بما يعادل 52.12 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 18، نحو 832.22 جنيه، بما يعادل 44.67 دولار في أسواق المال.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7767 جنيهًا، بما يعادل 416.93 دولار.