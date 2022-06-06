روسيا تقر عقوبات جديدة على مسئولين أمريكيين.. بينهم وزيرة الخزانة

أضافت روسيا عشرات من السياسيين الأمريكيين والإعلام والمسؤولين التنفيذيين في الشركات إلى قائمة روسيا للأفراد الخاضعين للعقوبات، يوم الاثنين، وفقًا «رويترز».

ومن المسئولين الخاضعين للعقوبات، وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ووزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم، والممثلة التجارية كاثرين تاي، من بين الممنوعين الآن من دخول روسيا بسبب ما تعترف به وزارة خارجية الروسية، بأنه انتقام للتوسيع المستمر للعقوبات الأمريكية ضد السياسة الروسية والشعبية فضلا عن ممثلي الأعمال التجارية المحلية.

قائمة العقوبات الروسية

ومن ضمنهم أيضًا إدوارد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إيرلاينز، ومديرة اتصالات البيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، وجيفري سبريشر، رئيس بورصة نيويورك.

كان جو بايدن مدرجًا على قائمة تضم 963 فردًا عاقبتهم روسيا الشهر الماضي في لفتة رمزية إلى حد كبير.

ومنعت تلك القائمة وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، من دخول روسيا.

روسيا تحذر وسائل الإعلام الأمريكية في موسكو

كما فرضت حظرًا مدى الحياة على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي السابقين جون ماكين وهاري ريد وأورين هاتش، الذين لقوا حتفهم بالفعل.

فى السياق حذرت روسيا وكالات الأنباء الأمريكية، يوم الاثنين، من خطر سحبها من تصديقها ما لم تتحسن معاملة الصحفيين الروس في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، بحسب «رويترز».