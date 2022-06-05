بوتين يهدد الغرب بضرب منشآت أوكرانية بصواريخ روسية بعيدة المدى

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بضرب منشآت أوكرانية لم تستهدفها روسيا في وقت سابق، حال استمر الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

انفجارات في كييف

أكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أنّ عدة انفجارات هزّت العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وهي أول هجمات على العاصمة الأوكرانية منذ أسابيع بعد فترة من الهدوء النسبي في المدينة وضواحيها.

سلسلة تفجيرات في العاصمة

وقال كليتشكو، إنّ شخصا على الأقل نقل إلى المستشفى، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى في أعقاب سلسلة التفجيرات التي انطلقت في العاصمة.

يأتي ذلك بعد أن رفضت أوكرانيا أمس السبت، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعدم «إذلال» روسيا من أجل الدبلوماسية، مؤكدة أنّه لا جدوى من التفاوض حتى تتراجع قوات موسكو قدر الإمكان.