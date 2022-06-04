«بوتين»: نسحق الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا مثل المكسرات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ القوات الروسية المضادة للطائرات أسقطت عشرات الأسلحة الأوكرانية التي وفرتها لها أمريكا وهي «تكسرها مثل المكسرات»، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن وكالة أنباء «رويترز».

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان واشنطن إرسال دفعة جديدة من الأسلحة في مقدمتها منظومة هيمارس الصاروخية التي تستطيع الوصول إلى أهداف على بعد 80 كيلومترا، الأمر الذي اعتبرته موسكو تصعيدا خطيرا.

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«بوتين»: نتعامل بسهولة مع الأسلحة الأمريكية

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رده على سؤال حول أسلحة وفرتها الولايات المتحدة بالقول، إن روسيا تتعامل بسهولة مع هذه الأسلحة وقد دمرت بالفعل عشرات الأسلحة.

وأضاف الرئيس الروسي: «أنظمتنا المضادة للطائرات تسحقها مثل المكسرات»، مضيفا: «لقد دمرنا العشرات» من هذه الأسلحة. وذكرت جارديان أن روسيا تقول إنها دمرت كل من الطائرات والصواريخ التي أرسلتها واشنطن إلى أوكرانيا.

الجيش الروسي يعلن انسحاب وحدات أوكرانية من سيفيرودونتسك

في سياق متصل، أعلن الجيش الروسي، اليوم، انسحاب بعض الوحدات العسكرية الأوكرانية من مدينة سيفيرودونتسك الرئيسية بشرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن بعض وحدات الجيش الأوكراني، التي تكبدت خسائر فادحة خلال القتال من أجل سيفيرودونتسك، تنسحب نحو ليسيتشانسك، المدينة التوأم لسيفيرودونيتسك، التي تقع على الجانب الآخر من النهر.

وأوضح الجيش الروسي، أن المجموعة المتبقية من المقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا في المدينة، تضم ناجين من لواء الهجوم الجوي 79 وأفرادًا من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية.

وتأتي تصريحات وزارة الدفاع الروسية على عكس التصريحات التي أعلنتها أوكرانيا، بأن الجيش الروسي يواجه خسائر في سيفيرودونتسك وأنه تراجع في المدينة بنحو 20%.

لافروف: العقوبات الغربية لن تؤثر على صادرات النفط الروسية

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إنّ العقوبات الغربية لن يكون لها تأثير على صادرات النفط الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن لافروف توقع أيضا زيادة كبيرة في أرباح شحنات الطاقة هذا العام.

وقال إنه بالنظر إلى مستوى السعر الذي تم تحديده نتيجة لسياسات الغرب، لم نتكبد أي خسائر في الميزانية، مضيفا أنه على العكس من ذلك، سنزيد هذا العام بشكل كبير من أرباح تصدير مواردنا من الطاقة.