رئيس «الوفد» خلال اجتماع «العليا»: عودة السيد البدوي تقتضي الحصول على حكم قضائي

اجتمعت مساء اليوم الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، لبحث عدد من الملفات، وكان أبرزها عرض الموقف المالي والسياسي للحزب، وما تم بخصوص الحوار الوطني.

وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها على التسوية المادية مع المدينين وفقا لعقود يبرمها رئيس الحزب تراعي فيها الضمانات وأجل السداد.

قرار فصل «البدوي» اتخذه «أبو شقة»

وأوضح يمامة أنه فيما يخص موضوع عودة الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد الأسبق، فقد صدر قرار الفصل الذي اتخذه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد السابق، وبموافقة الهيئة العليا لأسباب تتعلق بالأهلية لصدور أحكام جنائية ضده، وترتبط عودته للحزب بضرورة حصوله على حكم قضائي أسوة بما تم مع التسعة الذين فصلهم رئيس الحزب منفردا لأسباب أكثر خطورة، وقد أعادهم القضاء المصري الشامخ، وقمت بتنفيذ الحكم فورا، وعاد المفصولون إلى بيت الأمة وهو ما يتطلب من الدكتور السيد البدوي فعله.

صرف رواتب العاملين بجريدة الوفد وبوابة «الوفد» ورواتب العاملين بالحزب

وأشار رئيس الوفد إلى أنه عمل على استقرار الحزب منذ توليه مسؤوليته، حيث تم صرف رواتب العاملين بجريدة الوفد وبوابة «الوفد» ورواتب العاملين بالحزب، وكذلك إنشاء صندوق خاص لدفع مستحقات المحالين للمعاش ومكافآت نهاية الخدمة وفقا للائحة.

وقال رئيس الوفد، إنه استجاب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للحوار الوطني، وتم تشكيل لجنة تضم نخبة من الخبرات قادرة على صياغة ورقة عمل جيدة تتضمن رؤية الحزب في كل الموضوعات.