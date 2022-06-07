أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في مصر

ارتفاع درجات الحرارة قد ينتج عنه عزوف بعض مربي وأصحاب المزارع لعزوف عن انتاج دورات من الدجاج وهو ما ينتج عنه نقص المعروض ما يتسبب في ارتفاع الأسعار، وعليه يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية، إذ أنها من الأطعمة التي تحرص الأمهات تواجد ضمن الأطعمة اليومية لاحتوائها عناصر هامة للجسم.

واليوم الثلاثاء 7 يونيو، يعرض موقع «الوطن» أسعار الدواجن في السوق المحلية، فضلًا عن سعر البط، والديك الرومي والكتاكيت، وفق المواقع التجارية الكبرى التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقر سعر طبق فيليه دجاج وزن كيلو جرام إذ سجل قيمة تراوحت بين 140 إلى 170 جنيهًا، وطبق شاورما دجاج بسعر 111 جنيهًا، وبرجر دجاج بنحو 100 جنيه، كما سجل طبق كبدة فراخ بسعر 77 إلى 97 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدجاج

وترواح سعر الكيلو من طبق الأجنحة بين 25 إلى 30 جنيهًا، سعر الكليو من الكبد والقوانص نحو 40-45 جنيهًا، فيما وتراوح سعر دجاجة كاملة وزن 2 كيلوجرام بين 72- 75 جنيهًا، إذ أن سعر الكيلو بين 37-38 جنيهًا، كيلو جرام من صدور دجاج بالعظم يتراوح بين 45 -55 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

في المحلات التجارية الكبري يباع سعر الرومي الأوراك بنحو 75 جنيهًا، الأجنحة بسعر 55 جنيهًا، الفليه الرومي بنحو 120 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر بيع الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم متوسط سعر 15 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم فاستقرت في السوق المحلية، من 3 إلى 7.5 جنيه، حسب تكلفة النقل، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه، والساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه.

أسعار السمان اليوم

وفي المحلات التجارية الكبرى يباع جوز السمان بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 75 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وأخيرا استقر سعر البط في المحلات التجارية الكبرى، ليسجل سعر البط مذبوح ومنظف ومعبأ 1800 جرام بسعر 145 جنيهًا، والبط وزن 2800 جرام تقريبا نحو 250 جنيهًا اليوم الثلاثاء.