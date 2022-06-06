أسعار الدواجن اليوم الاثنين 6-6-2022 في مصر

يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية، إذ أنها من الأطعمة التي تحرص الأمهات أن تتواجد على موائد المصريين بشكل دائم.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» أسعار الدواجن في السوق المحلية، فضلًا عن سعر البط، والديك الرومي والكتاكيت، وفق المواقع التجارية الكبرى التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقرت أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها المعروضة في سلاسل المحلات التجارية الكبرى، إذ سجل طبق كبدة فراخ بسعر 67 إلى 97 جنيهًا، ووصل سعر طبق فيليه دجاج وزن كيلو جرام بين 140 إلى 170 جنيهًا، وطبق شاورما دجاج بسعر 111 جنيهًا، وبرجر دجاج بنحو 100 جنيه.

أسعار الدواجن الحية بالأسواق

وتراوح سعر دجاجة كاملة وزن 2 كيلوجرام بين 72- 75 جنيهًا، إذ أن سعر الكيلو بين 36-38 جنيهًا، كيلوجرام من صدور دجاج بالعظم يتراوح بين 45 -55 جنيهًا، سعر الكيلو من طبق الأجنحة بين 25 إلى 30 جنيهًا، سعر الكليو من الكبد والقوانص نحو 40-45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية، من 3 إلى 7.5 جنيه، حسب تكلفة النقل، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه، والساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه.

أسعار السمان اليوم

ويباع جوز السمان في المحلات التجارية الكبرى بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

استقر سعر البط في المحلات التجارية الكبري، ليسجل سعر البط مذبوح ومنظف ومعبأ 1800 جرام بسعر 145 جنيهًا، والبط وزن 2800 جرام تقريبا نحو 250 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر بيع الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم متوسط سعر 15 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها، بينما يباع سعر الرومي في المحلات التجارية الكبري الأوراك بنحو 65 جنيهًا، الأجنحة بسعر 55 جنيهًا، الفليه الرومي بنحو 120 جنيهًا للكيلو.