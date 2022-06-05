أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-6-2022 في مصر

تتزايد عمليات البحث يوميًا عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية، فهي من الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين باستمرار.

وتعرض بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022، في السوق المحلية، إضافة إلى أسعار السمان والبط والرومي والكتاكيت، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تنوعت مشتقات الدواجن البيضاء المعروضة في سلاسل المحلات التجارية الكبرى، إذ سجل طبق الشيش طاووق وزن كيلو جرام بين 110 إلى 140 جنيهًا، وطبق دبابيس دجاج تراوح سعره بين 60 إلى 70 جنيها للكيلو، طبق أوراك تراوح بين 55 إلى 100 جنيه.

ووصل سعر دجاجة كاملة وزن كيلو جرام بين 77 و90 جنيهًا، حسب الوزن والتغليف والشركة المصنعة، صدور دجاج بالعظم 60 جنيها، طبق أجنحة بين 35 إلى 55 جنيهًا، سعر طبق كبد وقوانص نحو 82 جنيهًا، وكفتة فراخ بسعر 94 جنيها.

وجاء طبق كبدة فراخ بسعر 67 إلى 97 جنيها، ووصل سعر طبق فلية دجاج وزن كيلو جرام بين 140 إلى 170 جنيهًا، وطبق شاورما دجاج بسعر 111 جنيهًا، وبرجر دجاج بنحو 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية، من 3 إلى 7.5 جنيه، حسب تكلفة النقل، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه، والساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه.

أسعار السمان اليوم

ويتواجد جوز السمان في المحلات التجارية الكبرى بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتنوعت أنواع البط في السوق المحلية وسجلت البطة الكاملة مذبوحة ومعبأة وزن 2800 جرام سعر من 140 إلى 233 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

استقرت أسعار الديوك الرومي، ووصل الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم لنحو 13 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.