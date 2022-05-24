مرور سوهاج يضبط سيارة مسروقة من محافظة الجيزة

سيارة على جانب الطريق بدائرة قسم ثان سوهاج، منذ عدة أشهر، وليست ملك لسكان الشارع أو الشوارع المجاورة أثارت شك وريبة المواطنين ليتم الإبلاغ عنها ثم فحصها خلال حملة مرورية من قسم ثان سوهاج، ويتبين عقب الكشف عن السيارة بواسطة الحاسب الآلي أن السيارة مسروقة، ومبلغ عن سرقتها من محافظة الجيزة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمدعبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من قسم ثان سوهاج يفيد بأنه السيارة دون لوحات معدنية، ومتروكه على جانب الطريق.

الكشف عن السيارة بالحاسب الآلي

وبعرض السيارة المشار إليها على اللجنة الفنية بمحافظة سوهاج، تبيّن أنها ماركة بيجو 504 ذهبي اللون، وبالاستعلام عن طريق جهاز الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقمي الشاسية والمحرك، تبين أن تلك السيارة سبق ترخيصها ملاكي الجيزة ومقيده باسم شخص يدعى «أبوالحجاج ع ا ع»، المقيم بمحافظة الجيزة، مبلغ بسرقتها في واقعة محضر قسم الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على السيارة.