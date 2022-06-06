هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجول «صور»

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة كاجول.

ونالت إطلالة هيفاء وهبي، إعجاب جمهورها الذين أثنوا على جمالها.

كليب هيفاء وهبي تيجي‬⁩ تيجي

وانتهت هيفاء وهبي من تصوير كليبها الجديد «تيجي‬⁩ تيجي»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتم تصويره في لبنان، وتخلله العديد من الاستعراضات التي تدربت عليها هيفاء قبل التصوير بأسبوع كامل.

وفي منتصف مايو الماضي، نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،‬⁩ عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة لها من كواليس تحضيرات تصوير فيديو كليبها الجديد «تيجي‬⁩ تيجي»، وعلقت عليها: «رقص.. رقص.. رقص».

وكان آخر فيديو كليب لهيفاء وهبي بعنوان «لو كنت» مع الفنان أكرم حسني، الذي حقق ملايين المشاهدات عـ«اليوتيوب»، ولا يزال حتى الآن يحصد مشاهدات عديدة.

فيلم أشباح أوروبا

وكان من المفترض أن يتم عرض فيلم «أشباح أوروبا» في موسم عيد الفطر الماضي، ولكن تم تأجيل عرضه في اللحظات الأخيرة بسبب الخلاف بين هيفاء وهبي بطلة الفيلم ومحمد وزيري المنتج، الذي لا يزال بالمحاكم حتى الآن، ورغم ذلك الخلاف تم عرض الفيلم في عدد من دول الخليج، ولاقى إشادات الجمهور، ونجح في دور العرض هناك.

وتدور أحداث فيلم «أشباح أوروبا» حول 6 أطفال، يبيع والدهم 3 منهم بسبب الفقر والحاجة إلى الأموال ومع مرور الزمن يقابل الأطفال بعد أن أصبحوا شبابا، وتنشأ صراعات بينهم.

فيلم «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن وبيومي فؤاد.