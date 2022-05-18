هيفاء وهبي تنشر صورة جديدة من كواليس «تيجي».. وهكذا علقت

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،‬⁩ عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة لها من كواليس تحضيرات تصوير فيديو كليبها الجديد «تيجي‬⁩».

وشوقت هيفاء جمهورها بلقطة من كواليس تصوير الكليب، وعلقت:«رقص.. رقص .. رقص».

فيلم «أشباح أوروبا»

فيلم «أشباح أوروبا» جرى تأجيل عرضه بسبب الخلاف بين هيفاء وهبي بطلة الفيلم ومحمد وزيري المنتج، والذي مازال متواجد في المحاكم حتى الآن، وكان من المفترض أن يعرض الفيلم خلال موسم عيد الفطر.

كما عرض الفيلم في عدد من دول الخليج، ولاقي إشادات الجمهور، ونجاح في دور العرض هناك.

تدور أحداث الفيلم حول سيدة لديها 6 أطفال، يقوم زوجها ببيع 3 منهم بسبب الفقر والحاجة إلى الأموال ليتلاقى هؤلاء الأطفال المستقبل بعد أن أصبحوا شبابا، وتنشأ صراعات بين الأشقاء الستة.

فيلم «أشباح أوروبا» بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن وبيومي فؤاد.

حفل هيفاء وهبي في أمريكا

وبخلاف إلغاء عرض فيلم «أشباح أوروبا» شهدت الأيام الماضية أيضا إلغاء حفل الفنانة هيفاء وهبي، والذي كان من المقرر إحيائه في أمريكا، ولكن جرى إلغاؤه في اللحظات الأخيرة، وعلقت: «لأسباب خارجة عن إرادتي، وإرادة المنظمين لن أتمكن من إحياء الحفلة الّتي كانت مقررة بتاريخ 19 مارس، في ولاية لاس فيجاس الأمريكية».

يذكر أن آخر عمل لهيفاء وهبي كان كليب «لوكنت» مع الفنان أكرم حسني، والذي حقق ملايين المشاهدات عـ«اليوتيوب».