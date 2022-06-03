هيفاء وهبي تنشر صورة بصحبة جوني ديب: مبروك يا صديقي

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، النجم العالمي جوني ديب، بانتصاره على طليقته آمبر هيرد، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفييوهات القصيرة «إنستجرام»، وذلك بعدما حكم القضاء لصالحه، وإلزام آمبر بدفع تعويضات كبيرة لـ جوني تقدر بنحو 10 ملايين دولار، بسبب الإيذاء الذي تعرض له على يديها.

هيفاء وهبي مع جوني ديب في أحد المطاعم

ونشرت هيفاء وهبي، مقطع فيديو في أحد المطاعم بصحبة جوني ديب، عبر خاصية ستوري بحسابها على موقع إنستجرام، وهي تمسك بيديها هاتفها المحمول تلتقط صورًا، ليقف بجوارها جوني ديب ملوحًا بيديه، وكتبت تعليقًا على الفيديو: مبروك ياصديقي.

قضية جوني ديب سيطرت على الصحافة العالمية والعربية

واحتلت قضية جوني ديب وأمبر هيرد، اهتمام الصحافة العالمية والعربية على مدار نحو 6 أسابيع، وهي مدة المحاكمة والجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى جوني وأمبر، وعددًا من الشهود، قبل النطق النهائي بالحكم الذي جاء لصالح جوني.

اتهمته بالعنف الزوجي

وكانت علاقة تجمع بين جوني ديب وأمبر هيرد، توجت بالزواج عام 2015 ووقع الانفصال في عام 2017، وبعدها بعام واحد كتبت أمبر هيرد مقالًا عن العنف الأسري وأنها تعرضت لهذا الأمر دون أن تذكر اسم جوني صراحة، ورغم ذلك ربط الجميع بين المقال وجوني ووجه له اتهامات بالاعتداء على أمبر خلال فترة زواجهما.

أمبر هيرد ملزمة بدفع 10 ملايين دولار تعويض

واضطر جوني ديب، إلى إقامة دعوى ضد أمبر هيرد، بسبب التشهير والأزمات التي لاحقته بسببها، وأن حياته تغيرت كثيرًا بسبب ما فعلته، وبعد انتصار جوني ديب ضد أمبر هيرد، أبدى سعادته الغامرة باستعادة حياته من جديد، مع سعادته باهتمام جمهوره ومحبيه في كل أنحاء العالم ومساندته ودعمه طوال الفترة الماضية.